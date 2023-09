Gartenbauindustrie warnt vor Verlagerung des Torfabbaus

Agrarministerin will mehr Geld vom Bund für Nutztierhaltung

Vor der am Mittwoch beginnenden Agrarministerkonferenz in Kiel hat Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) vom Bund mehr Geld für den Umbau der Nutztierhaltung gefordert. Allen Beteiligten sei klar, dass es für den gesellschaftlich gewollten Umbau der Tierhaltung eine dauerhafte Gegenfinanzierung brauche, sagte Staudte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die Bundesregierung habe sich darauf geeinigt, eine Milliarde Euro zur Verfügung zu stellen, die unter anderem in den Umbau von Ställen fließen soll. «Nun braucht es ein Bekenntnis des Bundesfinanzministers zur Verstetigung», sagte Staudte. Die Landwirte bräuchten Planungssicherheit, um in das Tierwohl in ihrem Stall zu investieren.