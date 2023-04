Erdgasplan: Greenpeace und Ministerium streiten über Riff

Bundesregierung verhandelt zu Erdgasförderung auf See

Für die geplante Erdgasförderung in der Nordsee vor Borkum an der Grenze zu den Niederlanden will die Bundesregierung die völkerrechtlichen Voraussetzungen schaffen. Wie eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums auf Anfrage mitteilte, seien zunächst von April an die Voraussetzungen für die Verhandlungen eines sogenannten Unitarisierungsabkommens geschaffen worden. «Seit dem Sommer 2022 laufen die Verhandlungen mit den Niederlanden», teilte die Sprecherin von Bundeswirtschaftminister Robert Habeck (Grüne) am Donnerstag mit. Zuvor hatte das «Handelsblatt» berichtet.