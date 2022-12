Zahl ukrainischer Schüler stagniert

Ukraine-Krieg: Mehr als 12.000 ukrainische Kinder und Jugendliche Schulen

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sind in den hessischen Schulen mehr als 12.000 geflohene Kinder und Jugendliche angekommen. «Niemals zuvor haben unsere Schulen in so kurzer Zeit so viele Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger aufgenommen», sagte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Montag beim Besuch einer Schule in Kelkheim. Niemals zuvor seien innerhalb weniger Wochen so viele neue Intensivklassen eingerichtet worden.