Dach voll Solar: Habeck eröffnet Logistikzentrum in Bremen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat bei der Eröffnung eines großen Logistikzentrums in Bremen eine Umstellung der Transportbranche auf Nachhaltigkeit gefordert. Die Menge an zu transportierenden Gütern werde sich in Zukunft verdoppeln, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag. Deshalb seien nicht nur mehr Verkehr auf der Schiene und ein elektrifizierter Lkw-Verkehr notwendig. Auch Logistikzentren müssten klimaneutral werden und ihre Fläche möglichst mehrfach nutzen. Er lobte das neue Gebäude des Bremer Häfen- und Logistikdienstleisters BLG. Es ist mit 82.000 Quadratmetern größer als elf Fußballfelder und hat auf fast der gesamten Dachfläche Photovoltaik installiert.

Mit 26.000 Modulen sei es die größte Solaranlage auf einem Dach in Deutschland, wenn nicht in Europa, sagte BLG-Vorstandschef Frank Dreeke. Sie solle nicht nur das Logistikzentrum, sondern auch umliegende Gewerbebetriebe oder Haushalte mit Strom versorgen. BLG will in dem Zentrum mit dem Namen C3 die internationale Versorgung der Mercedes-Werke mit Autoteilen bündeln.

