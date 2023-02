Rund-um-die-Uhr-Betreuung zur Lammzeit in der Heide

Vorläufige Festnahme: Bundespolizist überführt 46 Jahre alte Betrügerin

Einem Hamburger Bundespolizisten in Zivil ist an einem Geldautomaten am Bahnhof in Lüneburg eine Betrügerin ins Netz gegangen. Auf dem Weg zu seinem Dienst fiel dem Beamten die 46-Jährige am Mittwochvormittag auf, weil sie teils vermummt und mit Sonnenbrille unterschiedliche EC-Karten in den Automaten einführte und Bargeld in größeren Mengen herausholte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er sprach sie an und informierte seine Kollegen in Lüneburg.