Polizei stoppt überladenen Pferdetransporter

Polizei: Streit im Braunschweiger Fitnessstudio eskaliert

In einem Braunschweiger Fitnessstudio ist eine Auseinandersetzung mit etwa 15 Personen eskaliert. Einige Beteiligte sollen sich dabei am Mittwochabend auch mit Eisenketten und Messern bewaffnet haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine Person erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde in eine Notaufnahme gebracht, weitere Involvierte wurden leicht verletzt.