Gewerkschaft: Mehr Geld für Beschäftigte der Zuckerindustrie

Getränke-Hersteller: Beschäftigte von Coca-Cola fordern mehr Lohn

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Getränke-Herstellers Coca-Cola haben am Freitag in Halle ihre Arbeit niedergelegt. Zu dem Warnstreik hatte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) aufgerufen. «Die Stimmung ist gut, die Leute sind entschlossen», sagte Torsten Crämer von der NGG. Neben den 80 Beschäftigten aus Halle waren auch acht Mitarbeitende eines Unternehmensstandorts im thüringischen Weimar angereist, um auf die Forderung nach mehr Lohn aufmerksam zu machen. Am Standort in Weimar wird im Gegensatz zu Halle nicht mehr produziert. Dort arbeiten Crämer zufolge 30 Mitarbeitende in der Kommissionierung und im Vertrieb.