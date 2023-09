Mutmaßlicher Betrug: Auslieferung beantragt

Feuer zerstört landwirtschaftliches Gebäude in Menslage

Ein landwirtschaftliches Gebäude mit einer Einliegerwohnung ist in Menslage (Landkreis Osnabrück) niedergebrannt. Anwohner hatten das Feuer am Dienstagabend bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Der Bewohner konnte sich ins Freie retten und blieb unverletzt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Das Gebäude sei jedoch völlig zerstört worden. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Zunächst war unklar, wie es zu dem Feuer kam. Aufgrund mehrerer Glutnester dauerten die Löscharbeiten am Mittwochmorgen an.