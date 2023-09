Ministerpräsident radelt auf Straße der Kinderrechte

Mann an Kopfverletzungen gestorben: Mordkommission ermittelt

Vor einem Monat hatte eine Passantin einen Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen auf der Straße in Bremen gefunden - nun ist der 37-Jährige gestorben. «Eine Gewalttat kann nicht ausgeschlossen werden», teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Mordkommission ermittle, was in der Nacht am 20. August passiert ist.