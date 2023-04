Keine landesweite Ermäßigung zum Start des 49-Euro-Tickets

Verkehr: AWO für «Deutschlandticket» in Papierform und Sozialtarif

Das geplante «Deutschlandticket» für den Regional- und Nahverkehr der Bahn muss nach Ansicht der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Hamburg auch in Papierform erhältlich sein. «Das 49-Euro-Ticket muss auch in Papierform am Automaten und in den Kundenzentren erhältlich sein und darf nicht nur über die Apps und Internetseiten der Verkehrsbetriebe angeboten werden», sagte die AWO-Präsidiumsvorsitzende Jutta Blankau am Dienstag. Ein rein digitales 49-Euro-Ticket würde alle Menschen diskriminieren, die digital nicht so fit seien oder kein Smartphone besäßen.