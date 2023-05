Home

Salzhausen: Brand in Lagerhalle verursacht Schaden in Millionenhöhe

Bei einem Großbrand in einer Lagerhalle in Salzhausen (Landkreis Harburg) ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Der Brand war am Sonntagnachmittag ausgebrochen und breitete sich rasch in der Halle aus, wie die Polizei mitteilte. Die Halle eines metallverarbeitenden Betriebs wurde vollständig zerstört. In der Halle verbrannten nach Angaben der Feuerwehr zahlreiche wertvolle Produktionsmaschinen. Um die 300 Rettungskräfte waren im Einsatz. Nach Angaben der Polizei wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand verletzt. Die Brandursache war am Montag zunächst unklar. Zuvor hatte der «NDR» darüber berichtet.

