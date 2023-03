21-Jähriger fährt Auto gegen Scheune und löst Vollbrand aus

Oberpfalz: Kripo: Kinder sollen Scheune in Brand gesteckt haben

Zwei Kinder sollen eine Scheune in der Oberpfalz nach Angaben der Polizei in Brand gesteckt haben. Sie zündelten der Kripo Regensburg zufolge an dem Gebäude in Freystadt (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) und lösten so versehentlich ein großes Feuer aus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Durch den Brand sei ein Schaden von rund 750.000 Euro entstanden, hieß es.