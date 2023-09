Kostenloses Box- und Krafttraining in Brennpunktvierteln

Daniel Magel bietet mit seinem Sozialunternehmen «Hood Training» Kindern und Jugendlichen kostenlose Kraft- uns Boxstunden in Problemvierteln an. Der Bremer will ihnen so Strukturen und Selbstbewusstsein vermitteln. Was vor 13 Jahren in Bremen-Tenever anfing, wird inzwischen auch in anderen Bremer Stadtteilen, in Bremerhaven sowie in Berlin, München und Hamburg angeboten. «Beim Boxtraining lernt man Respekt, Pünktlichkeit, Hilfsbereitschaft und Sauberkeit», sagt der studierte Sozialpädagoge. Vieles davon sei für die Kinder keine Selbstverständlichkeit. «Für sie ist es wichtig, etwas zu machen, bei dem sie sich behaupten können.» Er weiß, wovon er spricht. Magel wuchs selbst in einem sozial benachteiligten Viertel auf.