Unfall: Autofahrerin bei Frontalzusammenstoß mit Bus schwer verletzt

Eine Autofahrerin ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Bus in Heidelberg in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die 42-Jährige geriet aus ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Linienbus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Auto prallte dabei am späten Sonntagabend ab und kam in einem Grünstreifen zum Stehen. Der vordere Teil des Wagens wurde so stark verformt, dass die Feuerwehr die Frau befreien musste. Die Polizei erklärte, der Busfahrer habe vor der Kollision noch fast bis zum Stillstand abbremsen können, wodurch vermutlich Schlimmeres vermieden worden sei.