Weil: Politische Debatte «härter und schwieriger» als 2013

Koalition: Beratungen über Rot-Grün in Niedersachsen beginnen

Vier Tage nach der Landtagswahl in Niedersachsen beraten SPD und Grüne über eine mögliche Regierungsbildung. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte vor dem Auftaktgespräch am Donnerstag in Hannover, er gehe optimistisch in das Treffen, in dem die Erfolgsaussichten möglicher Koalitionsverhandlungen geklärt werden sollen. Die Grünen-Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg sagte, sie hoffe auf «vertrauensvolle und produktive Gespräche».