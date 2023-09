Bundespolizei ermittelt über 100 wohl eingeschleuste Syrer

Die Beamten kommen frühmorgens: Bei Ermittlungen gegen organisierte Schleuserkriminalität durchsuchen sie Wohnungen in fünf Bundesländern. Eine Gruppe von Syrern soll mehr als 100 Landsleute illegal nach Deutschland gebracht haben.

Bei einer Razzia in fünf Bundesländern hat die Bundespolizei am frühen Dienstagmorgen mehrere mutmaßlich eingeschleuste Syrer entdeckt. Es seien fünf Haftbefehle gegen mutmaßliche Schleuser vollstreckt worden - gegen zwei Frauen und einen Mann in Stade sowie je eine Frau und einen Mann in Gladbeck, sagte ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur. «Alle fünf sind auch Syrer», ergänzte er. Die fünf Festgenommenen seien selbst Asylbewerber und alle familiär miteinander verbunden. Insgesamt werde der mutmaßlichen Bande im Laufe der Zeit die Einschleusung von mehr als 100 Syrern vorgeworfen.

Den Ermittlungen zufolge zahlten die mutmaßlich Geschleusten jeweils 3000 bis 7000 Euro für ihre illegale Einreise nach Deutschland, wie der Sprecher weiter mitteilte. Den Beschuldigten werde neben banden- und gewerbsmäßigem Einschleusen von Ausländern unter anderem auch Geldwäsche vorgeworfen: Sie hätten mit ihren illegalen Einnahmen beispielsweise Goldschmuck gekauft. «Dann sitzen sie nicht mehr auf dem Geld», sagte Sprecher Jörg Martienßen.

Wie die Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main mitteilte, waren rund 350 Beamte in sieben Kommunen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stade in Wohnungen und Häusern im Einsatz: in Stade, Balge (beides Niedersachsen), Gladbeck (Nordrhein-Westfalen), Fulda, Kassel (beides Hessen), Bremen und Kelheim (Bayern).

Laut Martienßen gibt es noch sechs weitere syrische Beschuldigte, gegen die keine Haftbefehle vorliegen. Erst war nur von fünf weiteren Beschuldigten die Rede gewesen - ebenfalls familiär mit den fünf festgenommenen mutmaßlichen Schleusern verbunden. Die Altersspanne der Bande reiche von 23 bis 50 Jahren. Nach den bereits im August 2022 begonnenen Ermittlungen waren Syrer nach Martienßens Worten zunächst nach Griechenland geflogen, dort mit echten Pässen von Landsleuten ausgestattet und dann über Zwischenstationen unter anderem per Flugzeug nach Deutschland gebracht worden. Später sei die mutmaßliche Bande auf die sogenannte Balkanroute umgeschwenkt, über die die illegalen Einwanderer zu Fuß sowie per Auto und Lastwagen nach Deutschland gelangt seien.

Bei der gleichzeitig an allen Orten um 6.00 Uhr am Dienstag begonnenen Razzia stellten die Bundespolizisten laut Martienßen unter anderem Handys und Laptops sowie in Gladbeck ein mutmaßliches Schleuserauto sicher. Die elektronischen Geräte würden von Spezialisten aufwendig für die weiteren Ermittlungen ausgewertet. Auch Gold im Wert von rund 220 000 Euro sowie 16 000 Euro Bargeld hätten die Beamte konfisziert.

Laut Martienßen zeigen die Ermittlungen mit Durchsuchungen in insgesamt zwölf Objekten «auch in diesem Fall, wie sich kriminelle Netzwerke die persönlichen Lebensumstände und eine hohe Fluchtmotivation der Geschleusten zur eigenen Gewinnmaximierung zunutze machen». Aus Sicht der Täter handele es sich bei den Flüchtlingen «um eine Ware, aus deren Transport maximaler Profit erzielt werden soll». Die mutmaßliche Bande habe mit weiteren Schleusern an «Zwischenstationen» der sogenannten Balkanroute zusammengearbeitet.