Getötete 15-Jährige: Mitschüler wegen Mordes verurteilt

Osnabrück: Mehr als zehn Kilo Ketamin in Waschmittelpaketen versteckt

Osnabrücker Zöllner haben bei einer Kontrolle eines IC-Zuges am Bahnhof in Bad Bentheim bei einem 29-Jährigen 10 230 Gramm der Partydroge Ketamin im Wert von rund 400.000 Euro entdeckt. Der Mann war am Montag in Hilversum in einen aus Amsterdam kommenden Zug eingestiegen und wollte nach Berlin, wie das Hauptzollamt Osnabrück am Dienstag mitteilte.