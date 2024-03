Home

Prozess: Dritter Prozesstag gegen Christian B. in Braunschweig

Der im Fall Maddie mordverdächtige Christian B. ist in Braunschweig wegen fünf anderer schwerer Straftaten in Portugal angeklagt. Am Freitag wird der Prozess gegen den 47-jährigen Deutschen fortgesetzt

Gegen den mehrmals verurteilten Straftäter Christian B. wird am heutigen Freitag der Prozess wegen fünf Sexualdelikten in Portugal fortgesetzt. Der 47-jährige Deutsche ist am Landgericht Braunschweig wegen drei Vergewaltigungen und zwei Fällen von sexuellem Missbrauch von Kindern angeklagt. Das Verfahren erweckt großes Interesse, weil B. im Fall der 2007 aus einer portugiesischen Ferienanlage verschwundenen Madeleine McCann, genannt Maddie, unter Mordverdacht steht. Der Komplex zu dem damals dreijährigen Mädchen aus Großbritannien ist nicht Gegenstand des Verfahrens. Aber auch die aktuellen Vorwürfe, die in Braunschweig verhandelt werden, weil der Angeklagte dort seinen letzten deutschen Wohnsitz hatte, standen bisher kaum im Fokus. Am ersten Verhandlungstag gab es einen Eklat um eine befangene Schöffin, der zweite Prozesstag war geprägt von zahlreichen Beweisanträgen der Verteidigung, die am Freitag auch fortgesetzt werden sollen.

