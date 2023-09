Mann an Kopfverletzungen gestorben: Mordkommission ermittelt

Mann nach Kneipenbesuch mit schweren Verletzungen gefunden

Ein 27-Jähriger ist in Fürth in Mittelfranken mit schweren Kopfverletzungen direkt vor einer Kneipe gefunden worden. Die Polizei sucht nach Zeugen, die eine mögliche Auseinandersetzung beobachtet haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Mann am Sonntag gegen 5.30 Uhr von einer Zeugin auf der Fürther Hardhöhe entdeckt. Er lehnte demnach an einem Auto und blutete am Kopf.