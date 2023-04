Bei Verhaftung eines Reichsbürgers schwer verletzt

Mann leistet nach Unfall Widerstand und verletzt Polizisten

Nachdem er vermutlich im Rausch einen Verkehrsunfall verursacht hat, hat sich ein Mann nahe Fulda gegen seine Festnahme gewehrt. Dabei seien eine Polizistin und ein Polizist leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann war am Montagabend aus Fulda kommend in Richtung Petersberg unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der 21-Jährige aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto zusammen. Sein Auto blieb schließlich auf dem Dach liegen.