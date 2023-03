Susanne Schöttke bleibt Verdi Nord-Chefin

Arbeitskampf: Warnstreik der Busfahrer im Norden fortgesetzt

Der zweitägige Warnstreik der Fahrer und -Fahrerinnen des privaten Busgewerbes in Schleswig-Holstein ist am Samstag fortgesetzt worden. «Die Beteiligung ist sehr gut», sagte Landesstreikleiter Sascha Bähring am Samstag. Der Warnstreik hat am Freitagmorgen begonnen und sollte bis zum Betriebsende am Samstag dauern. Busunternehmen wie die Autokraft fuhren auch am Samstag nach einem Streikfahrplan.