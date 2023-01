Home

Zweite Wahlliste der Bremer AfD komplett

In der zerstrittenen AfD in Bremen hat der Flügel um den amtierenden Landesvize Sergej Minich eine Liste mit acht Kandidaten für die Bürgerschaftswahl am 14. Mai aufgestellt. Demnach ist Minich Spitzenkandidat, gefolgt von Antje Zeller und Mertcan Karakaya, dem Schatzmeister des Landesverbandes. Das teilte die Partei am Montag nach der Aufstellung der Liste am Sonntag mit. Minich nannte die AfD «eine bürgerlich-konservative Kraft», die in Bremen für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum sorgen wolle.

Auf einem AfD-Parteitag hängt ein Plakat mit dem Schriftzug «Alternative für Deutschland». © Stefan Sauer/dpa/Archivbild

Die Vollmachten des Rumpfvorstands um Minich werden aber von einer Gruppe um die derzeitigen Bürgerschaftsabgeordneten Frank Magnitz und Heinrich Löhmann bestritten. Sie sehen sich als sogenannter Notvorstand und haben noch im vergangenen Jahr einen konkurrierenden Wahlvorschlag aufgestellt. Löhmann führt diese Liste an. Der Streit zwischen dem Rumpfvorstand und dem Notvorstand beschäftigt auch das Bundesschiedsgericht der Alternative für Deutschland (AfD). Das Landgericht Bremen hat sich in der Frage für nicht zuständig erklärt. Absehbar muss die Landeswahlleitung in Bremen entscheiden, welche Wahlliste zugelassen wird. Die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen läuft am 6. März ab.

