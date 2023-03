Bremer Wahlleitung berät über konkurrierende AfD-Wahllisten

Parteien: Zweite Wahlliste der Bremer AfD komplett

In der zerstrittenen AfD in Bremen hat der Flügel um den amtierenden Landesvize Sergej Minich eine Liste mit acht Kandidaten für die Bürgerschaftswahl am 14. Mai aufgestellt. Demnach ist Minich Spitzenkandidat, gefolgt von Antje Zeller und Mertcan Karakaya, dem Schatzmeister des Landesverbandes. Das teilte die Partei am Montag nach der Aufstellung der Liste am Sonntag mit. Minich nannte die AfD «eine bürgerlich-konservative Kraft», die in Bremen für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum sorgen wolle.