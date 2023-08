Mann nach Fesselspiel hilflos im Wald

Defekt an Schiffshebewerk: Stau auf Elbeseitenkanal

Ein Defekt am Schiffshebewerk in Scharnebeck bei Lüneburg hat die Schifffahrt auf dem Elbeseitenkanal zum Erliegen gebracht. In der Folge stauten sich am Donnerstag nördlich und südlich des Hebewerkes insgesamt rund 40 Binnenschiffe an Anlegestellen auf dem Elbeseitenkanal, wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion in Lüneburg sagte. Der Kanal vor dem Hebewerk sei mit Schiffen voll belegt. Da kein Durchkommen sei, sollen Schiffe aus nördlicher Richtung kommend nun vorerst die Häfen in Geesthacht und Lauenburg in Schleswig-Holstein ansteuern. Gemeldet worden sei der Defekt bereits am Mittwoch, sagte die Polizeisprecherin. Zuvor hatte der NDR berichtet.