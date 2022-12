Bahnprojekt: Gleise nach Wilhelmshaven ausgebaut

Emden: Schokolade im Wert von mindestens 1000 Euro gestohlen

Aus dem Lagerraum eines Bäckereigeschäftes ist Schokolade im Wert von mindestens 1000 Euro gestohlen worden. Unbekannte waren Ende vergangener Woche in den Keller des Geschäftes in Emden eingedrungen und hatten dort eine große Menge an Schokolade mitgenommen, teilte die Polizei mit. Die Süßwaren seien dort für die Herstellung bestimmter Backwaren in größeren Mengen gelagert worden. Was die Diebe mit der Masse an Schokolade anstellen wollten, blieb unklar.