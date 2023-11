Luftwaffe übt Schutz einer Großstadt auf Flughafen Hannover

Ministerin fordert weniger Gewalt in Fußballstadien

Nach der schweren Randale gewaltbereiter Fußball-Ultras bei einem Spiel in der Bundesliga in Frankfurt fordert Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens weniger Gewalt in Stadien. «Die Ausschreitungen am Rande der Begegnungen am vergangenen Wochenende zeigen einmal mehr, dass rund um den Fußball seit einiger Zeit etwas ins Rutschen gerät. Mittlerweile haben wir es praktisch an jedem Spieltag mit gewalttätigen Auseinandersetzungen zu tun», sagte die SPD-Politikerin, die auch Sportministerin ist, am Montag auf dpa-Anfrage. Die Entwicklung dürfe nicht laufen gelassen werden, betonte die Ministerin.