Junge Migranten sollen Männlichkeitsbild hinterfragen

Kletterer stürzt im Harz in die Tiefe und stirbt

Ein Kletterer ist im Harz in die Tiefe gestürzt und später gestorben. Der 64 Jahre alte Mann kletterte am Sonntag gesichert an der Marienwand südlich von Goslar, wie die Polizei am Montag mitteilte. Vermutlich sei er beim Setzen einer Sicherung abgerutscht und zehn Meter tief gefallen, hieß es. Er habe sich so schwer verletzt, dass er trotz notärztlicher Versorgung am Unglücksort starb.