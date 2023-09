Home

Messerattacke: Ermittler sprechen Familie von getöteter Mädchen Beileid aus

Nach der tödlichen Messerattacke auf eine Jugendliche und dem Angriff auf eine 30-Jährige im Landkreis Diepholz haben die Ermittler den Angehörigen ihr Mitgefühl ausgesprochen. Er wolle dem schwer verletzten Opfer und der Familie der Getöteten seine aufrichtige Anteilnahme ausdrücken, sagte Polizeidirektor Thomas Kues am Donnerstag in Twistringen. Ein 42-jähriger Tatverdächtiger war am Mittwochabend gefasst worden. Er wurde am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt und sitzt in Untersuchungshaft.

«Die brutalen Messerangriffen und die schlimmen Folgen haben sehr viel Betroffenheit und auch Mitgefühl in unserer Region ausgelöst», sagte Kues. Die Verunsicherung und auch die Angst seien verständlicherweise sehr groß gewesen. Die Bevölkerung habe sehr viele wertvolle Hinweise gegeben, um den mutmaßlichen Angreifer zu ergreifen. «Ein ganz besonderes Dankeschön geht an die Menschen, die in der Nacht zum Mittwoch so beherzt eingegriffen haben, und damit vermutlich verhindert haben, dass wir ein weiteres Todesopfer zu beklagen haben», sagte der Polizist. Die 17-Jährige, die in Barenburg mit Inline-Skates unterwegs war, war am Sonntagabend tot in einem Graben an einem Feldweg entdeckt worden. Am Mittwochmorgen soll derselbe Verdächtige in Sulingen vor einem Fast-Food-Restaurant eine 39-Jährige angegriffen haben. Zeugen verhinderten Schlimmeres und halfen der Frau.

