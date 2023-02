Mutmaßliche Geldautomaten-Sprenger in U-Haft

Wetter: Am Wochenende Schneeschauer in Niedersachsen möglich

Am Wochenende ist in Niedersachsen vereinzelt mit Schneeschauern und Schneeregen zu rechnen. Am Samstag soll dies vor allem im östlichen Niedersachsen möglich sein, wie aus einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht. Im Harz soll es am Samstag zwei Grad warm werden, im Wendland liegt die Höchsttemperatur bei vier Grad und an der Ems bei sieben Grad.