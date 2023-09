Feuerwehrmänner in Hannover mit Glas beworfen

Seniorin schwer verletzt: Lebensgefährte festgenommen

Ein 83-Jähriger soll in seinem Haus in Hessisch Oldendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) mit einem Messer mehrfach auf seine 71-jährige Lebensgefährtin eingestochen haben. Die Frau sei am Sonntagmorgen mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Stichverletzungen in ein Krankenhaus gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei in Hameln. Zuvor sei sie durch ein Fenster zu Nachbarn geflüchtet, um den Notruf zu verständigen. Der Tatverdächtige sei vor Ort vorläufig festgenommen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden.