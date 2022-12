Göppingen: Feuerwehr findet Marihuana-Pflanzen bei Dachstuhlbrand

Einsatzkräfte haben 15 Marihuana-Pflanzen beim Brand eines Mehrfamilienhauses entdeckt. Der Dachstuhl und eine Photovoltaikanlage in dem Gebäude in Süßen (Landkreis Göppingen) hatten Feuer gefangen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bisher nimmt die Feuerwehr an, dass ein technischer Defekt an der Photovoltaikanlage der Auslöser des Brandes am Mittwoch gewesen sei.