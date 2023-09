Transporter kommt in Belm von Straße ab: Sieben Verletzte

Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge: Fünf Schwerverletzte

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 109 in der Nähe von Heilgeisthof bei Greifswald sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Ein 39-Jähriger war am Sonntagnachmittag mit einem Transporter in Richtung Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) unterwegs, als er aufgrund «nicht angepasster Geschwindigkeit» in einer Linkskurve ins Schleudern geriet, wie die Polizei am Abend mitteilte.