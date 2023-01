59-Jähriger fährt mit Auto unter Sattelzug und stirbt

Fulda: Frau gerät mit Auto in Gegenverkehr: Vier Schwerverletzte

Eine 70 Jahre alte Autofahrerin ist im Landkreis Fulda in den Gegenverkehr geraten und hat einen Zusammenstoß mit vier Schwerverletzten verursacht. Die Frau sei am Montagabend auf der L3174 in Höhe Königsmühle in einer langgezogenen Rechtskurve nach links abgekommen, teilte die Polizei mit. Zunächst habe ihr Wagen einen Lkw mit Auflieger gestreift, dann sei er mit einem weiteren entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. In dem Auto saßen Eltern mit ihrem siebenjährigen Kind. Die 70-Jährige und die Familie wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.