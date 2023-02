Mann soll zwei Mitpatientinnen gewürgt haben: Prozessbeginn

Prozessauftakt: Angeklagter weist Totschlag an Partnerin zurück

Ein 44 Jahre alter Mann hat den Vorwurf des Totschlags an seiner Lebensgefährtin vor dem Landgericht in Aurich abgestritten. Der Angeklagte gab bei dem Prozessauftakt am Donnerstag an, er habe seine Partnerin in der gemeinsamen Wohnung bereits tot aufgefunden, wie eine Sprecherin des Landgerichts sagte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem gebürtigen Syrer vor, im August vergangenen Jahres seine damals 38 Jahre alte Partnerin in deren gemeinsamen Wohnhaus im ostfriesischen Moormerland im Landkreis Leer erwürgt zu haben.