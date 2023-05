Mädchen doch nicht wegen versuchten Mordes verurteilt

Atommülllager Asse: Keine Lösung absehbar

In der Standort-Debatte um ein Zwischenlager für die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle aus dem Atommülllager Asse in Niedersachsen bleiben die Fronten verhärtet. «Wir sagen, das Zwischenlager muss nah an dem Ort sein, wo wir die Abfälle zurückholen und behandeln», sagte der Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), Stefan Studt, am Donnerstag. Es gelte Zwischentransporte zu vermeiden, erklärte er am Rande eines Besuchs von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne).