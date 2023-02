Mann wegen Angriffs mit Grabstein verurteilt

Fahndung: Mann mit Beil überfällt Apotheke

Mit einem Beil bewaffnet hat ein unbekannter Mann eine Apotheke in Bremen überfallen. Dabei erbeutete er Bargeld, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Summe wurde nicht genannt. Den Angaben nach war der maskierte Täter am Vorabend in die Apotheke gekommen und hatte einen Mitarbeiter mit dem Beil bedroht. Der 65 Jahre alte Angestellte öffnete die Kasse und warf Geld und Münzen in einen Jutebeutel, den der Täter mitgebracht hatte. Dann flüchtete der Räuber zu Fuß in eine Grünanlage. Er wurde als etwa 1,75 Meter groß und etwa 25 Jahre alt beschrieben. Die Polizei sucht nach Zeugen.