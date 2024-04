Kupferkabel gestohlen: 200.000 Euro Schaden

Randale an Tankstelle: Scheiben eingeworfen, Wagen brennt

Unbekannte haben am späten Samstagabend an einer Tankstelle in Gera randaliert. Sie warfen eine Scheibe am Tankstellengebäude ein und legten Feuer an einem abgestellten Transporter, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auch an einem weiteren Transporter in der Nähe wurden Scheiben eingeschlagen.