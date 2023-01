Zu wenige Frauen in der Festivalbranche: Workshop gestartet

Featured: Female Empowerment 365 Tage im Jahr: Vodafone setzt auf Gender-Equality und mehr Frauen in Führungspositionen

Diversität ist zentraler Bestandteil der Vodafone-DNA. Dazu gehört auch Gender-Equality auf allen Ebenen. Zum Weltfrauentag am 8. März 2022 macht Vodafone erneut deutlich, dass Geschlechterbalance und mehr Frauen in Führungspositionen eine Bereicherung für jedes Unternehmen sind. Mit seinem Netzwerk Women4Women bringt der Technologiekonzern Initiativen zur Stärkung weiblicher Talente voran. Die Gleichung ist eigentlich simpel: Je vielfältiger ein Team, desto vielfältiger sind seine Ideen und Stärken – und desto größer ist der Mehrwert für ein Unternehmen. Vodafone hat diesen Zusammenhang erkannt und Diversität als Leitsatz schon lange in der Unternehmenskultur verankert. Im Zuge dessen liegt es auch im Interesse des Digitalisierungskonzerns, durch ein gezieltes Diversity Management mehr Frauen in Positionen und Bereiche zu bringen, in denen sie die digitale Zukunft aktiv mitgestalten können. Female Strategie mit klarer Zielsetzung: Mehr Frauen in ...