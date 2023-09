Einblicke in alte Gebäude am Tag des offenen Denkmals

Beim Tag des offenen Denkmals erhalten Besucher Einblicke in alte, oft sonst nicht zugängliche Gebäude. In Niedersachsen und Bremen sind in diesem Jahr mehr als 500 Denkmäler dabei.

Zum 30. bundesweiten Tag des offenen Denkmals am Sonntag öffnen alte Gebäude wie Kirchen, Klöster, Windmühlen, Industrieanlagen, Schlösser oder Villen ihre Türen. Interessierte erhalten Einblicke in viele sonst nicht zugängliche Innenräume. Bundesweit sind mehr als 5500 Denkmäler beteiligt, darunter mehr als 450 in Niedersachsen und rund 60 in Bremen. Das Motto lautet «Talent Monument». Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD), die den Aktionstag koordiniert, rückt dabei besondere Denkmal-Talente ins Scheinwerferlicht. Startschuss für den Aktionstag ist eine zentrale Eröffnungsfeier in Münster (Westfalen).

Auf dem Programm stehen kostenlose Führungen. Daneben werden auch Konzerte, Vorträge, Lesungen und Ausstellungen angeboten. Der Tag soll auf die vielen Beteiligten am Denkmalschutz hinweisen: Neben Eigentümerinnen und Eigentümern gehören dazu auch Denkmalpfleger, Restauratorinnen, Bauforscher sowie Architektinnen und Handwerker.

Denkmäler beweisen das Talent, Menschen zum Staunen und Nachdenken zu bewegen, wie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mitteilte. Jedes Denkmal zeichne sich durch besondere Eigenschaften aus - wie etwa die Bauweise, die Baumaterialien oder die Historie. Die Stiftung möchte mit dem Aktionstag auf die kulturellen Schätze hinweisen und für deren Schutz und Erhalt werben.

In Goslar öffnet erstmals seit Jahrzehnten die Alte Drahtweberei ihre Pforten für das Publikum. Das im Jahr 1901 errichtete Gebäude soll saniert werden. In Eystrup im Landkreis Nienburg/Weser kann die Senffabrik Leman besichtigt werden. Im restaurierten Krafthaus wird die historische Dampfmaschine von 1911, die aktuell wieder betriebsfähig ist, unter Dampf vorgeführt.

In der Ziegelei Pape in Bremervörde gibt es unter anderem einen begehbaren Hoffmannschen Ringofen, ein Maschinenhaus mit Teeröldiesel in Funktion und eine Fahrt mit der Feldbahn. In Lüneburg erhalten Besucher Einblicke in das Innenleben des Alten Krans, der einst zum Heben des Salzes der Lüneburger Saline diente. Urkundlich erwähnt wurde der Alte Kran schon im Jahr 1346.

In Bremen ist das Alte Pumpwerk geöffnet, das 1913 bis 1915 gebaut wurde und früher der Abwasserentsorgung diente. Zu besichtigen ist zudem der Thiele-Speicher, ein ehemaliges Pack- und Lagerhaus am Vegesacker Hafen, das um 1800 erbaut wurde.

Die Wasserkunst Herrenhäuser Gärten in Hannover zeigt Pumpmaschinen, die von zwei riesigen Wasserrädern angetrieben werden. Die Große Fontäne erreichte mit Hilfe der Wasserkunst im Jahr 1720 eine Höhe von 35 Metern. In Bückeburg öffnet der Marstall seine Türen. Das Gebäude von 1621/22 beherbergte einst fürstliche Stallungen, heute sind dort die Fürstliche Hofreitschule Bückeburg und das Marstallmuseum untergebracht.

Laut Deutscher Stiftung Denkmalschutz handelt es sich beim Tag des offenen Denkmals um die bundesweit größte Kulturveranstaltung.