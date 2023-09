Bundespolizei stellt 21.000 illegale Potenzmittel sicher

Die Bundespolizei hat rund 21.000 nicht zugelassene Potenzmittel in einem Transporter sichergestellt. In der Nacht auf Freitag fanden Beamte die Ware bei der Kontrolle des Kleintransporters an der Grenze zu den Niederlanden, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Die Bundespolizisten kontrollierten den Angaben nach das Fahrzeug mit spanischen Kennzeichen auf einem Parkplatz an der Autobahn 30 in der Nähe von Bad Bentheim.

Beamte der Bundespolizei stehen an der deutschen Grenze. © Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Der 47 Jahre alte Fahrer gab demnach an, in seinem Kofferraum Nahrungsmittel zu transportieren. Tatsächlich fanden die Bundespolizisten aber 60 Kartons mit 21.000 Dosen des Potenzmittels, das in Deutschland und der Europäischen Union nicht zugelassen ist. Der Schwarzmarktwert der Ware liege bei etwa 84.000 Euro, hieß es. Gegen den 47-Jährigen wird wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz ermittelt.

© dpa