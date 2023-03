Niedersachsen hat 169 neue Polizeikommissare

Energie: Haustarif: IG Metall und Vestas streben zeitnahe Einigung an

Die Verhandlungen zwischen der IG Metall und dem Windkraftanlagenbauer Vestas über einen Haustarifvertrag für die deutschen Beschäftigten steuern auf eine Einigung zu. In einer gemeinsamen Mitteilung am Mittwoch in Hamburg berichteten beide Seiten von konstruktiven und lösungsorientierten Gesprächen und stellten einen zügigen Abschluss in Aussicht. «Ziel der Tarifparteien ist es, zeitnah zu haustarifvertraglichen Regelungen zu kommen», heißt es in der Mitteilung des IG Metall-Bezirks Küste und der Vestas Deutschland GmbH (Hamburg).