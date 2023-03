Lebensmittelpreise steigen massiv und bedrohen arme Menschen

Fußball: VfB-Coach Labbadia vor Duell mit Ex-Club: «Ähnlich schwer»

Bruno Labbadia hat seine Rettungsaufgaben bei seinem heutigen Club VfB Stuttgart und seinem früheren Verein VfL Wolfsburg als «ähnlich schwer» bezeichnet. «Ich habe mal nach Wolfsburg gesagt, dass es für mich die schwierigste Aufgabe war. Es ist schon vergleichbar ein bisschen», sagte der 57 Jahre alte Trainer des VfB Stuttgart am Donnerstag. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) trifft Labbadia mit den abstiegsbedrohten Schwaben auf die Wolfsburger, die er 2018 in der Relegation vor dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga bewahrt und in der kommenden Saison in die Europa League geführt hatte.