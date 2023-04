Niedersachsen will Hochwasserschutz stärken

Fußball: Leitl kämpft um Trainerjob: «Mit Hannover erfolgreich sein»

Stefen Leitl kämpft um seinen Job als Trainer von Hannover 96. «Ich habe es immer wieder betont, dass ich mich sehr wohlfühle in Hannover. Mich beschäftigt die Situation. Ich will unbedingt erfolgreich sein mit Hannover 96. Ich will hier meinen Vertrag erfüllen», sagte der 45-Jährige am Donnerstag bei seiner Pressekonferenz zum Spiel bei Arminia Bielefeld (Samstag, 13.00 Uhr/Sky).