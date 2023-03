Home

Regional

Niedersachsen & Bremen

Heidekreis: Technikproblem: Gäste aus Achterbahn im Heide Park evakuiert

Technikproblem: Gäste aus Achterbahn im Heide Park evakuiert

Wegen einer technischen Störung sind rund 20 Fahrgäste aus einer Achterbahn im Heide Park Soltau evakuiert worden. Der Waggon des Fahrgeschäfts war am Sonntag, also einen Tag nach Saisonstart, in rund 30 Metern Höhe stehen geblieben, wie eine Sprecherin des Heide Parks bestätigte. Verletzt wurde demnach niemand. Die Parksprecherin nannte am Mittwoch als Ursache eine technische Störung am Fahrgeschäft «Krake»: «Aus diesem Grund wurden die mitfahrenden Gäste aus dem Fahrgeschäft evakuiert. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Gäste des Heide Park Resorts.»

Besucher fahren mit einer Achterbahn im Heide Park Soltau. © Philipp Schulze/dpa

Die Fahrgäste wurden über eine Nottreppe in Sicherheit gebracht. Das Fahrgeschäft ist 41 Meter hoch, 476 Meter lang und seit zwölf Jahren in Betrieb. Zuvor hatte «Bild» darüber berichtet. Am Samstag hatte die Saison 2023 im Heide Park Soltau begonnen.

© dpa