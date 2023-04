Bande soll gestohlene Autos nach Westafrika verschifft haben

Frauenfussball: VfL Wolfsburg im Pokal-Halbfinale ohne verletzte Popp

Die Titelverteidigerinnen des VfL Wolfsburg müssen am Samstag im DFB-Pokal-Halbfinale beim FC Bayern München auf Nationalspielerin Alexandra Popp verzichten. Die Kapitänin erlitt am Dienstag beim Länderspiel gegen Brasilien (1:2) eine Verletzung an der rechten Wade, wie ihr Club am Donnerstag mitteilte. Wie lange die 32-Jährige ausfallen wird, ist noch unklar. Möglicherweise ist auch ihr Einsatz im Champions-League-Halbfinale gegen den FC Arsenal am darauffolgenden Wochenende in Gefahr.