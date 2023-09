In die Debatte um den Abschuss von Wölfen kommt Bewegung

23-Jähriger greift Mutter und Schwester an und legt Brand

Ein Mann hat seine Schwester und seine Mutter in ihrem gemeinsamen Wohnhaus in Amt Neuhaus im Landkreis Lüneburg mit einem Messer angegriffen und verletzt. Die 36-jährige Schwester des mutmaßlichen Täters musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden, teilte die Polizei am Freitag mit. Ihre 60-jährige Mutter kam per Rettungswagen ebenfalls in eine Klinik. Der 23 Jahre alte Mann legte außerdem noch ein Feuer in dem Haus, das die Feuerwehr löschen musste.