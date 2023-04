Peine: Unfall mit totem Beifahrer auf der A2

Bei einem Unfall auf der A2 bei Peine ist der 40-jährige Beifahrer eines beteiligten Autos gestorben - der Fahrer sowie ein achtjähriges Kind sind schwer verletzt worden. An dem Zusammenstoß am Samstagmorgen waren ein Pkw und ein Lkw beteiligt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Pkw kollidierte an der Beifahrerseite aus ungeklärter Ursache mit dem hinteren Teil des Lastwagens. Der Beifahrer in dem Auto erlitt lebensgefährliche Verletzungen und starb noch am Unfallort. Der Fahrer des Autos und ein Kind kamen mit ihren schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 51-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt und konnte seine Fahrt später fortsetzen. Die A2 war zwischen Peine und Hämelerwald für etwa fünf Stunden voll gesperrt.