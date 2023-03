Kundgebung für gleiche Arbeitsmarkt-Teilhabe von Frauen

Tarife: Verdi: Mehr als 200 Teilnehmer bei Krankenhaus-Warnstreik

Für unternehmensweit mehr Geld sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Helios Klinikums in Erfurt am Mittwoch in den Warnstreik getreten. «Mehr als 200 Kolleginnen und Kollegen sind aktuell in und um das Streiklokal versammelt», sagte Verdi-Sekretär Hannes Gottschalk am Mittwochmorgen. Die Gewerkschaft fordert für die rund 21 000 Beschäftigten im Konzerntarifvertrag 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr.