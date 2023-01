Weil: «Wir haben die Pandemie unter Kontrolle»

Covid-19: Pflegekammer-Präsident will an Isolationspflicht festhalten

Der Präsident der Landespflegekammer in Rheinland-Pfalz, Markus Mai, will im Gegensatz zu Gesundheitsminister Clemens Hoch an der Isolationspflicht für Corona-Infizierte festhalten. «Wer infiziert ist, ist auch krank», sagte Mai am Donnerstag in Mainz. Der Pflegeberuf sei «körperlich viel anstrengender als Sport» und Infizierten werde in der Regel empfohlen, keinen Sport zu machen. Zudem könnten mit dem Coronavirus infizierte Ärzte und Pfleger trotz Maske Patienten anstecken, die in der Regel ja ohne einen solchen Schutz im Bett lägen.