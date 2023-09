Ärztekammer: «Unser Gesundheitssystem ist in Gefahr!»

Mehr Sachsen-Anhalter sollten im Land Medizin studieren

Aus Sicht der Ärztekammer Sachsen-Anhalt sollten Abiturientinnen und Abiturienten aus dem Land bessere Chancen auf einen gewünschten Medizinstudienplatz bekommen. Dazu solle das Zulassungsverfahren verändert werden, forderte der Präsident der Ärztekammer, Uwe Ebmeyer, am Mittwoch in Magdeburg. Wenn ein Abiturient aus Sachsen-Anhalt die Voraussetzungen für ein Studium erfülle und in Halle oder Magdeburg studieren wolle, solle ihm das auch ermöglicht werden. Bislang werde etwa ein 1,0-Abitur aus Sachsen-Anhalt im Vergleich mit einem bayerischen abgewertet, so Ebmeyer. An den medizinischen Fakultäten in Halle und Magdeburg gebe es jedes Jahr rund 370 Absolventen, sagte der Ärztepräsident. Davon blieben nach zwei Jahren noch 40 Prozent im Land. Hätten mehr Medizinstudierende ein enges Verhältnis zu Sachsen-Anhalt, entschieden sich der Erwartung der Ärztekammer zufolge mehr für eine Niederlassung in Sachsen-Anhalt und könnten freiwerdende Praxen übernehmen. Laut Ebmeyer ...